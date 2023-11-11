Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında kendi sahasında bir diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.
Valencia ise kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Kaçak müteahhit AVM'de yakalandı
- Milli takımın aday kadrosu açıklandı!