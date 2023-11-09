Real Madrid'e rahat galibiyet turu getirdi!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 01:14

Güncelleme: 09.11.2023 - 01:14

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4 hafta maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Serdar Saatçı'nın takımı Braga karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meleri'in yönetti maçta kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikda Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo

Halil Umut Meler, 5. dakikada Braga lehine penaltı düdüğü çaldı. Alvaro Djalo Dias Fernandes, Braga adına kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i yedeklere yazdı ama oyuna almadı. Braga'da da Serdar Saatçı maça yedek kulübesinde başladı ama süre alamadı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid, 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı iki maç kala garantiledi. Braga 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Real Madrid, Napoli'yi ağırlayacak. Braga, Union Berlin'i konuk edecek.