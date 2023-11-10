Carlo Ancelotti açıkladı: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:10

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:10

Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in Valencia maçı öncesinde yaptığı antrenmana çıkmadı.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileşmesinin ardından 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, cumartesi günü oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid'in tesislerinde yapılan antrenmana katılmadı.

VALENCIA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid cumartesi akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

CARLO ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

Valencia maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Carlo Ancelotti "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil, sakin ilerliyoruz. Tamamıyla hazır olması için önümüzde milli ara var" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden dünyaca ünlü İtalyan teknik adam "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak" dedi.