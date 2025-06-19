Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid ve Al Hilal yenişemedi!

Real Madrid ve Al Hilal yenişemedi!

19.06.2025 00:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Real Madrid ve Al Hilal yenişemedi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal, 1-1 berabere kaldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.  Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Real Madrid'in golü, 34. dakikada Gonzalo'dan geldi. Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti. 

Öte yandan Real Madrid'de Fede Valverde, 90+2'de kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.  İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da gruptaki ilk maçında 1'er puanı hanesine yazdırdı. 

Grupta bir sonraki maçta Real Madrid, 22 Haziran'da Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran'da Salzburg ile kozlarını paylaşacak. 

ARDA GİRER GİRMEZ DİREĞİ VURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldızın oyuna girer girmez rakip kaleye gönderdiği şut, direkten döndü.

Ayrıca Arda Güler, 67. dakikada ceza sahası dışından rakip kaleye bir şut gönderdi. Bu top da üstten az farkla auta gitti.

YENİ TRANSFERLER VE XABI ALONSO SAHADA 

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferleri Trent Alexander-Arnold ile Dean Huijsen ve yeni teknik direktör Xabi Alonso, takımla birlikte ilk maçına çıktı. 

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arnold, 65. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Arnold gibi maça ilk 11'de başlayan Huijsen ise 90 dakika sahada kaldı. 


İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Al Hilal

İlgili Haberler

Mert Günok:
Mert Günok: "Hedefim Beşiktaş ile kupa kazanmak" Mert Günok katıldığı programda Siyah-beyazlı takım ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti.
TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama!
TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama! Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Dusan Tadic:
Dusan Tadic: "Ajax benim kulübüm!" Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, Ajax'a geri dönüş ihtimali hakkında Hollanda basınına konuştu.
Dominik'e geçit yok! Filenin Sultanları set vermeden zafere uçtu!
Dominik'e geçit yok! Filenin Sultanları set vermeden zafere uçtu! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Millet Ligi 5. maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.