Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic, önemli açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, Hollanda basını De Telegraaf'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

Geri dönüşe açık olduğunu belirten Tadic, "Ajax benim kulübüm. Bu yüzden geri dönüş ihtimaline her zaman açığım. Nasıl gideceğini göreceğiz." sözlerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce oynadığı Ajax'ın 5 yıl formasını giymişti. Ajax'ta 241 maça çıkan Tadic, 105 gol, 112 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.