Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda: Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jorge Figueroa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, İspanya La Liga'da deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalmıştı.
Villarreal ise evinde Real Sociedad'a 3-0 mağlup olmuştu.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.
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