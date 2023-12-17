Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda: Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:11
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda: Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jorge Figueroa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, İspanya La Liga'da deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalmıştı.

Villarreal ise evinde Real Sociedad'a 3-0 mağlup olmuştu.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.


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