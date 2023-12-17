Real Madrid'den Arda Güler kararı: Villarreal maçı kamp kadrosu belli oldu!

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Villarreal maçının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:39
Real Madrid'den Arda Güler kararı: Villarreal maçı kamp kadrosu belli oldu!
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İspanya La Liga'nın 17. haftasında pazar günü Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, mücadelenin maç kadrosunu açıkladı. 

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR

Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.

Real Madrid'in maç kadrosu şu şekilde:


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