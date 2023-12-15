Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: Villarreal maçında oynayacak mı?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:12

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:26

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya La Liga’nın 17. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler’in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid'in 17 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Villarreal karşılaşmasında milli oyuncu Arda Güler'in oynaması beklenmiyor.

ANCELOTTI'NİN AÇIKLAMASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, önceki hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" ifadelerini kullanmıştı.