Real Madrid'de Thibaut Courtois'dan kötü haber!

Real Madrid, Thibaut Courtois'nın sağ diz iç menisküsünde yırtılma meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 19:45
Real Madrid'de Thibaut Courtois'dan kötü haber!
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Sakatlığını yeni atlatan ve milli araa sonrası takıma dönmesi beklenen Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.

Real Madrid, yıldız futbolcunun tekrar sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcunun sağ diz iç menisküsünde yırtılma meydana geldiği belirtildi.

Thibaut Courtois 6 ila 7 hafta daha Real Madrid formasını giyemeyecek.


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