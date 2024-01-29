Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.
Sakatlığını atlatmasının ardından Real Madrid formasıyla süre almaya başlayan Arda Güler, antrenmanda harika bir gole imza attı.
Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda'nın şık golünü paylaşırken , yapılan paylaşıma Türkçe şekilde, "Harika gol!" yazıldı.
İşte Arda Güler'in harika golü:
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) January 29, 2024
'Harika gol' https://t.co/83WxCrG1CVpic.twitter.com/ttulAToPjv
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