Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 20:58
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı
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Sakatlığını atlatmasının ardından Real Madrid formasıyla süre almaya başlayan Arda Güler, antrenmanda harika bir gole imza attı. 

Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda'nın şık golünü paylaşırken , yapılan paylaşıma Türkçe şekilde, "Harika gol!" yazıldı. 

İşte Arda Güler'in harika golü:

 


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