Real Madrid'den Barcelona'ya örnek davranış
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 27. şampiyonluğunu elde eden Barcelona'yı tebrik etti. Madrid ekibi, bu davranışıyla taraftarlardan büyük takdir topladı.
İspanya La Liga'da Barcelona, 34. haftadaki Katalan derbisinde Espanyol'u 4-2 mağlup ederek 27. kez lig şampiyonu oldu.
MADRİD EKİBİNDEN TEBRİK
Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Katalan ekibin şampiyonluğunu kutladı.
REAL MADRID'İN İZİNDEN...
Barcelona, teknik direktörü Xavi ile 2019 yılından sonra ilk kez şampiyonluk yaşadı. Katalan ekip, ligin en başarılı takımlarından biri olan ve 35 şampiyonluk elde eden Real Madrid'i takip ediyor.
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