Real Madrid'den David Alaba kararı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in 32 yaşındaki Avusturyalı oyuncu David Alaba ile yolları ayırmak istediği iddia edildi.
Real Madrid, David Alaba ile yollarını ayırmak istiyor.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid, yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Alaba ile bu yaz yollarını ayırmayı planlıyor.
14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sakatlıktan dönmesinin ardından bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıkan Avusturyalı futbolcu, daha sonra tekrar sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #David Alaba #real madrid #transfer
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