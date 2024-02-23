Real Madrid'den, Kylian Mbappe'ye 15 milyon bonus

Real Madrid'in sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe'ye vereceği bonus belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:07
Real Madrid'den, Kylian Mbappe'ye 15 milyon bonus
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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek ve Real Madrid'e katılması beklenen Kylian Mbappe için bir iddia daha ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin menajeri ile gerçekleştirdiği görüşmede bir bonusa daha karar verdi.

Haberin detaylarında Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'de Ballon d'Or'u kazanması durumunda 15 milyon euro bonus kazancağı söylendi.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 31 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 32 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.


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