Real Madrid'e Eduardo Camavinga şoku! 2 ay yok...
Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid, Fransa Milli Takım kampında sakatlanan Eduardo Camavinga'nın son durumunu açıkladı.
Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
21 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı sonrası 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.
Real Madrid'de bu sezon 17 maça çıkan Camavinga, 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Uca hayatını kaybetti
- Yargıdan Konakcı hakkında karar!
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- Barış Pehlivan davası düştü
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- Gram altında yeni rekor!
- Avukatları 'etkin pişmanlık' için başvurdu!
- 'Hamas terör örgütü müdür?'
- İYİ Parti'de istifa rüzgarı
- 'Erdoğan darbenin başına geçti'