Real Madrid'e Eduardo Camavinga şoku! 2 ay yok...

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:36
Real Madrid'e Eduardo Camavinga şoku! 2 ay yok...
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Real Madrid, Fransa Milli Takım kampında sakatlanan Eduardo Camavinga'nın son durumunu açıkladı.

Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığı sonrası 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid'de bu sezon 17 maça çıkan Camavinga, 1 asist yaptı.


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