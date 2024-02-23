Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber!

Real Madrid yaptığı açıklamada yıldız futbolcusu Joselu'nun sakatlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:00
Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber!
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Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yıldız futbolcusu Joselu'nun sakatlandığını açıkladı.

Real Madrid'in resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Joselu'da, sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucunda sağ ayak bileğinde kemik ödemi tespit edildi ve tedavisine başlandı."

Joselu'nun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan Joselu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.


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