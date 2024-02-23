Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber!
Real Madrid yaptığı açıklamada yıldız futbolcusu Joselu'nun sakatlandığını açıkladı.
Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yıldız futbolcusu Joselu'nun sakatlandığını açıkladı.
Real Madrid'in resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Joselu'da, sağlık ekiplerinin yaptığı tetkikler sonucunda sağ ayak bileğinde kemik ödemi tespit edildi ve tedavisine başlandı."
Joselu'nun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan Joselu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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