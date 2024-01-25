Real Madrid'in maaş önerisini beğenmedi: Kylian Mbappe'den çılgın istek!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:36

Paris-Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceği hakkında çarpıcı bir karar aldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Kylian Mbappe, sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Mbappe'nin kararında kariyerine Şampiyonlar Ligi kupası ekleme isteğinin olduğu belirtildi.

REAL MADRİD İLE MAAŞ PAZARLIĞI

Öte yandan haberde; Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den yıllık 70 milyon Euro maaş istediği belirtilirken, Real Madrid yönetiminin İspanya'daki mali denetimler sebebiyle Mbappe'ye 35 milyon Euro maaş önerdiği yazıldı.

Mbappe'yi kulüpte tutmak isteyen PSG'nin ise yıldız oyuncuya yıllık 100 milyon Euro maaş vermeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kylian Mbappe, 28 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.