Sumudica Galatasaray maçını işaret etti: 'Futbol oynamaya gidiyoruz'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 21:52

Güncelleme: 24.01.2024 - 21:52

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı.

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Haftaya Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Futbol oynamaya gidiyoruz. Ondan sonra asıl maçlarımız başlıyor, Kayseri ve Samsun maçları" dedi.

Rumen teknik adam ayrıca, "Bu maçlardan puanlar almak istiyoruz. 40-42 puan alabilirsek ligde kalırız. Buraya gelirken söz vermişim, 'Bu takım ligde kalacak' diye" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor karşısına önemli eksiklerle çıktıklarını ifade etti. Maxim ve Dragus gibi isimlerin yokluğundan dolayı pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Sumudica, "Bugün biz bir puan kazandık. Önemli isimlerimizden eksik olarak sahaya çıktık. Bu eksiklerden dolayı da ileride yeterli pozisyona giremedik. Maç sonunda aldığımız 1 puan ile Konya'yı da altımızda tutmuş olduk. Ben buraya geldiğimde 5 maçta puan alamamış bir takım vardı. Bizim hedefimiz ligde kalmak ve bundan sonraki maçlarda 17-18 puan daha toplarsak bu takım ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Sumudica, kendisini Gaziantepli olarak gördüğünü, takım küme düşme potasında olsa da asla kaçmayacağını ve savaşacağını kaydetti.