Real Madrid'in onursal başkanı Francisco Gento hayatını kaybetti

18 Ocak 2022 Salı, 13:11

La Liga ekibi Real Madrid, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp efsanesi Francisco Gento’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Real Madrid’in onursal başkanı olan Francisco Gento’nun, futbol tarihinde 6 adet Avrupa Kupası bulunan tek oyuncu olduğuna vurgu yapıldı. İspanyol kulübünde 1953 - 1971 yılları arasında futbolcu olarak görev yapan Gento’nun, 12 adet La Liga şampiyonluğuna ulaştığı kaydedildi.



Real Madrid’de 18 yıl boyunca oynadığı 600 karşılaşmada 182 gol attığı belirtilen efsane ismin 43 kez de İspanya milli takım formasını giydiği öğrenildi.



EZELİ RAKİPTEN TAZİYE MESAJI



La Liga’nın bir diğer büyük kulübü ve Real Madrid’in rakibi Barcelona, Francisco Gento’nun vefatı üzerine sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.



Barcelona Kulübü’nün Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, “Real Madrid'in efsane futbolcusu Francisco Gento'nun vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Huzur içinde uyusun” ifadeleri kullanıldı.

