Real Madrid'in paylaşımı heyecan yaratmıştı: Bakın ne çıktı!
İspanyol devi Real Madrid'in sosyal medya hesabından dün yaptığı 2 Şubat 2024 tarihi ile ilgili paylaşım gündem olmuştu. Futbolseverlerin Mbappe transferinin duyurusu olarak yorumladığı paylaşım, Real Madrid'in sponsorluk anlaşması çıktı.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, dün sosyal medya hesabından 2 Şubat 2024 tarihine işaret eden bir paylaşım yaptı.
??? 02/02/2024 ??? pic.twitter.com/LJO0JxAG3X— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2024
MBAPPE HEYECANI
İspanyol ekibinin bu paylaşımı futbolseverler tarafından PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe transferinin ön duyurusu olduğu iddia edildi.
Eflatun beyazlılar, geride kalan 2 yaz transfer sezonu boyunca Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
SPONSORLUK ANLAŞMASI
Sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından paylaşımın nedeni ortaya çıktı.
Real Madrid bugün yaptığı paylaşımda HP ile sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, HP ile yaptığı anlaşmadan yıllık 70 milyon Euro gelir elde edecek.
Bu anlaşmanın ardından HP logosu formanın kol kısmında yer alacak.
?? @RealMadrid ?? @HP ??— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2024
?? Bienvenidos al equipo, @HP, nuestro nuevo patrocinador tecnológico. pic.twitter.com/uEBedKfwqa
FORMA SPONSORLUK GELİRİ 250 MİLYONU GEÇECEK
Real Madrid'in bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte forma sponsorluklarından elde ettiği gelir 260 milyon Euro'ya ulaşacak.
Forma üreticisi Adidas, Real Madrid'e yıllık 120 milyon Euro, Fly Emirates ise göğüs sponsorluğu için 70 milyon Euro ödüyor.
Böylece Real Madrid'in forma sponsorluk anlaşmalarından elde edeceği gelir 260 milyon Euro'ya yükselecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!