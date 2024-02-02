Real Madrid'in paylaşımı heyecan yaratmıştı: Bakın ne çıktı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:39

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:39

La Liga ekiplerinden Real Madrid, dün sosyal medya hesabından 2 Şubat 2024 tarihine işaret eden bir paylaşım yaptı.





MBAPPE HEYECANI

İspanyol ekibinin bu paylaşımı futbolseverler tarafından PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe transferinin ön duyurusu olduğu iddia edildi.

Eflatun beyazlılar, geride kalan 2 yaz transfer sezonu boyunca Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

SPONSORLUK ANLAŞMASI

Sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından paylaşımın nedeni ortaya çıktı.

Real Madrid bugün yaptığı paylaşımda HP ile sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, HP ile yaptığı anlaşmadan yıllık 70 milyon Euro gelir elde edecek.

Bu anlaşmanın ardından HP logosu formanın kol kısmında yer alacak.

FORMA SPONSORLUK GELİRİ 250 MİLYONU GEÇECEK

Real Madrid'in bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte forma sponsorluklarından elde ettiği gelir 260 milyon Euro'ya ulaşacak.

Forma üreticisi Adidas, Real Madrid'e yıllık 120 milyon Euro, Fly Emirates ise göğüs sponsorluğu için 70 milyon Euro ödüyor.

Böylece Real Madrid'in forma sponsorluk anlaşmalarından elde edeceği gelir 260 milyon Euro'ya yükselecek.