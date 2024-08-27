Performansı beğeni toplamıştı: İspanyollardan Arda Güler iddiası!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Valladolid maçındaki performansı ile dikkat çekmişti. İspanyol basını, Arda Güler'in gelecek maçlarda daha fazla süre alacağını ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:22
Performansı beğeni toplamıştı: İspanyollardan Arda Güler iddiası!
Abone Ol google-news

Real Madrid'in ligde Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı.

AS'ta yer alan habere göre, Arda Güler, kulüpte daha etkili olmaya başladı.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK İDDİASI

Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladı. Genç futbolcu, 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Haberde Arda'nın durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon Real Madrid'de daha fazla oynayacağı kaydedildi.

VALLADOLİD MAÇINDA ÖVGÜ TOPLADI 

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı istatistikleri şu şekilde:

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul


arda güler haberleri la liga haberleri real madrid haberleri

İlgili Haberler

İlk 11'de forma giymişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

İlk 11'de forma giymişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
Real Madrid'in 11'i belli oldu: Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Real Madrid'in 11'i belli oldu: Ancelotti'den Arda Güler kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler