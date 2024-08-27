Performansı beğeni toplamıştı: İspanyollardan Arda Güler iddiası!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:22

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:25

Real Madrid'in ligde Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı.

AS'ta yer alan habere göre, Arda Güler, kulüpte daha etkili olmaya başladı.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK İDDİASI

Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladı. Genç futbolcu, 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Haberde Arda'nın durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon Real Madrid'de daha fazla oynayacağı kaydedildi.

VALLADOLİD MAÇINDA ÖVGÜ TOPLADI

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı istatistikleri şu şekilde:

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul