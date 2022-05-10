Real Madrid'in Rüdiger ile sözleşme imzaladığı iddiası
İspanya Ligi'nde bu sezon şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncu Antonio Rüdiger ile kontrat imzaladığı iddia edildi.
Real Madrid'in, Chelsea'den Antonio Rüdiger ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
The Athletic'in haberine göre, İspanyol devi, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman savunma oyuncusu ile 4 yıllık kontrat imzaladı.
Real Madrid'in Rüdiger'e 10 milyon Euro yıllık ücret ve bir miktar imza parası vereceği aktarıldı. Ayrıca, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 400 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu belirtildi.
Real Madrid'in transferin resmi duyurusunu ise Şampiyonlar Ligi finalindeki Liverpool maçından sonra yapacağı kaydedildi.
Chelsea'de bu sezon 50 maça çıkan Rüdiger, 5 kez fileleri havalandırdı.
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