Real Sociedad, çeyrek finale çıktı!
Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda Osasuna'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
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İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Real Sociedad karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90+8. dakikada Mikel Merino attı.
Osasuna'da Alejandro Catena 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Osasuna, kupaya veda etti.
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