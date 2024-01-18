Real Sociedad, çeyrek finale çıktı!

Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda Osasuna'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 04:22
Real Sociedad, çeyrek finale çıktı!
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İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Real Sociedad karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90+8. dakikada Mikel Merino attı.

Osasuna'da Alejandro Catena 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Osasuna, kupaya veda etti.


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