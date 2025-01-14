Real Sociedad evinde tek golle güldü

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad, konuk ettiği Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad evinde tek golle güldü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 08:09

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad, Villarreal'i konuk ettti.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad, puanını 28'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Villarreal ise 5. sırada konumlandı. 

La Liga'da bir sonraki hafta Real Sociedad, Valencia'ya konuk olacak. Villarreal ise Mallorca'yı ağırlayacak.


Etiketler: #real sociedad #villarreal #la liga

İlgili Haberler

Real Sociedad, Real Betis karşısında hata yapmadı!

Real Sociedad, Real Betis karşısında hata yapmadı!
Real Sociedad, Ajax'ı iki golle devirdi!

Real Sociedad, Ajax'ı iki golle devirdi!
Real Sociedad maçı öncesi Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Real Sociedad maçı öncesi Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler