Real Sociedad, Ajax'ı iki golle devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad, sahasında Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

Real Sociedad, Ajax'ı iki golle devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:36

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Real Sociedad ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'daki mücadeleyi Real Sociedad 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ander Barrenetxea ve 85. dakikada Takefusa Kubo attı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, 7 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Ajax, 10 puanda kaldı.

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ajax, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.


Etiketler: #real sociedad #ajax #uefa avrupa ligi

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