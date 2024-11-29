Real Sociedad, Ajax'ı iki golle devirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad, sahasında Ajax'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Real Sociedad ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'daki mücadeleyi Real Sociedad 2-0'lık skorla kazandı.
Mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ander Barrenetxea ve 85. dakikada Takefusa Kubo attı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, 7 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Ajax, 10 puanda kaldı.
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ajax, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
Etiketler: #real sociedad #ajax #uefa avrupa ligi
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