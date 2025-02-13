Real Sociedad, Midtjylland deplasmanında avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Real Sociedad, deplasmanda Midtjylland'ı 2-1 yendi.

Real Sociedad, Midtjylland deplasmanında avantajı kaptı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:30

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Midtjylland, Real Sociedad'ı konuk etti.

MCH Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Brais Mendez ve 31. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.

Midtjylland'ın tek golü ise 38. dakikada Adam Buksa'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta İspanya'da Reale Arena'da oynanacak.


Etiketler: #real sociedad #uefa avrupa ligi #Midtjylland
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler