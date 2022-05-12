Real Sociedad'ın hasreti sona erdi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 22:23

La Liga'da Real Sociedad, sahasında Cadiz ile karşı karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad, 3-0'lık skorla kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.