Real Sociedad'ın hasreti sona erdi

İspanya Ligi'nde (La Liga) Real Sociedad, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 22:23
Real Sociedad'ın hasreti sona erdi
Abone Ol google-news

La Liga'da Real Sociedad, sahasında Cadiz ile karşı karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad, 3-0'lık skorla kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.


la liga alexander sörloth real sociedad

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler