Real Sociedad'ın hasreti sona erdi
İspanya Ligi'nde (La Liga) Real Sociedad, sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi.
La Liga'da Real Sociedad, sahasında Cadiz ile karşı karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad, 3-0'lık skorla kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
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