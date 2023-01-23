Recep Uçar'dan isyan etti! 'Yeter artık!'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 23:22

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 23:22

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Uçar, "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." dedi.

Açıklamalarına, "Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." sözleriyle devam eden Recep Uçar, "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor." ifadelerini kullandı.