Recep Uçar'dan Şenol Güneş itirafı! 'Bizim için handikap oldu!'

30 Ekim 2022 Pazar, 22:27

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 5-2 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, bireysel hatalar sonucu mağlup olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kazandıkları için Şenol Güneş hocayı, ekibini ve camiayı tebrik ediyorum. Bu takımın 3 sene önce antrenörlüğünü yapmıştım." dedi.

Önceki maçlarda olduğu gibi ön alan baskısıyla topu rakip sahada tutabilmeyi hedeflediklerini aktaran Uçar, "Maça kısmetsiz şekilde başladık. Şanssız bir penaltıydı. Beşiktaş'ın teknik adam değişikliği sonrası motivasyon anlamında bugüne kadar olmayan bir şevkle başlaması, bizim için handikap oldu." diye konuştu.

Oyunu zaman zaman dengelediklerini söyleyen Uçar, "Oyunda denge kurduğumuzda, kendi sahamızda kaybettiğimiz top sonrası ikinci golü yedik. Attığımız golden önce net bir pozisyon kaçırdık. İlk yarı itibarıyla rakibimiz oyundan memnun değildi. Kalemizi bulan iki top vardı, ikisi de gol oldu. 3 değişiklik yaparak ikinci yarıya başladılar. Golü yedik, sonra 3-2'yi yakaladık ve oyuna ortak olduk. Ancak bireysel hatalarla 5 gol gördük kalemizde. İlk kez Süper Lig'de oynayan birçok oyuncumuz var. Bu seviyede bu kadar hata yaparsanız, benzer goller yersiniz. Bu da bugünkü sonucun çıkmasına sebebiyet verdi. Çıkış arayan bir takımız. Şu ana kadar galibiyet alamadık. İki sene önce göreve başlayan bir insanım. İlk sene play-off'u kaçırdık, ikinci senede ise Süper Lig'e çıktık. Bu bizler için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olduklarını söyleyen Uçar, "Gol beklentimiz yüksek olmasına karşın, kolay mağlup olan bir takım konumundayız. Bizim adımıza kolay değil. Mazeret üreten bir insan değilim. 12 haftada VAR'a gidilmeyen tek takımız. Konuştuğum bütün hakemler kafasını öne eğiyor. Şu ana kadar 9 puanı kaybedilmiş bir Ümraniyespor var. Bugün 5 gol yemek bizi üzdü ama doğru oynayan bir Ümraniyespor vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalitelerinin Süper Lig için yetersiz olduğunu söyleyen Uçar, "Akan oyunda 2 golümüz var. Bütün maçlarımızda çok sayıda gol kaçırdık. Bizim oyuncu kalitemiz rakiplerimize oranlar biraz daha düşük. Biz 60 kiloluk boksörsek, rakiplerimiz 90 kiloluk boksörler. Onların yumrukları bize ağır gelebiliyor. Bunları kabul ederek devam ediyorum. Acındırmak ya da veryansın etmek için söylemiyorum." diye konuştu.

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya ise Uçar, "TFF geliri ve sponsor geliri olan bir takımız. Ligin en az bütçeli iki takımdan biriyiz. Kazanamayınca TFF geliri de alamıyorsunuz. 47 yıl hayatının tamamında Ümraniye'de olan, tüm branşlarında oynayan ilk kez şampiyonluk yaşayan, ilk kez Süper Lig oynayan bir takımın sorumlusuyum. Benim buradaki çabam Ümraniye semtini uyandırabilmek. Maalesef duyarsız insanlar var. Bu da tüm sakinlere sitem olsun. Kulübün yaşaması her şeyden değerli. Transfer borçlanmasındansa kulübün yaşaması benim için daha değerli." yanıtını verdi.