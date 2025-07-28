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Red Bull Back Line’da şampiyon belli oldu

Red Bull Back Line’da şampiyon belli oldu

28.07.2025 12:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Red Bull Back Line’da şampiyon belli oldu

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunan Red Bull Back Line, İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı’nda oynanan Türkiye finaliyle tamamlandı.

Beymen Club, Thera Vita ve Tespo partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Antalya ve İzmir elemelerinden gelen takımlar, İstanbul’daki rakipleriyle karşı karşıya geldi.

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Nefes kesen mücadelelerin ardından Royabulls’u 3-0’la geçen Şepidi takımı, Red Bull Back Line’ın kazananı oldu.

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Takımlar, beş ya da altı kişilik kadrolarla, sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncu bulunacak şekilde mücadele etti. Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahasının bir metre daralmasıyla artan tempo, mücadeleye ekstra heyecan kattı.

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