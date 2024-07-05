Red Bull Gamerszon Hot Lap’te kazanan Doğan Kabak
Avusturya’daki Red Bull Ring’de düzenlenen F4 Hat Lap yarışı tamamlandı. Red Bull Gamerszon YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan sıra dışı yarış eğlence dolu anlara sahne oldu. Yarış boyu yarışçıların birbirlerine karşı kıyasıya mücadele verdiği yarışın kazananı Doğan Kabak oldu. Hot Lap yarışı Red Bull Gamerszon YouTube kanalından izlenebiliyor.
Oyun ve internet dünyasının sevilen yüzleri, Kemal Can Parlak, Doğan Kabak, Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak, Fester Abdü ve Red Bull oyuncusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya, F4 yarışı Hot Lap için bir araya geldi. Red Bull Gamerszon YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan ve yarış boyunca heyecanın dorukta olduğu mücadelenin kazananı Doğan Kabak oldu.
Segway ve Logitech destekleriyle Avusturya Red Bull Ring’de gerçekleşen Hot Lap, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından ve Red Bull oyuncusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya’nın Twitch kanalından da canlı olarak yayınlandı. Kemal Can Parlak, Doğan Kabak, Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak, Fester Abdü ve Red Bull oyuncusu Ferit ‘wtcN’ Karakaya’nın eğlenceli mücadelesinin spikerliğini efsane F1 yorumcusu Serhan Acar üstlendi. İlk olarak Körfez Pisti'nde Red Bull sporcusu ve şampiyon Ali Türkkan'dan eğitim alan Kemal Can Parlak, Doğan Kabak, Enis Kirazoğlu, Orkun Işıtmak, Fester Abdü ve Ferit ‘wtcN’ Karakaya, Hot Lap’te sıra dışı bir F4 yarışına imza attı.
Hot Lap için günler öncesinden Avusturya’ya ulaşan ekip, Avusturya GP’sini de takip etme fırsatı da buldu. Avusturya GP’si öncesi son 3 yılın F1 şampiyonu Max Verstappen ile tanışan Hot Lap ekibi, bir ilke imza atarak Verstappen ile Red Bull pitinde canlı yayın için bir araya geldi.
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