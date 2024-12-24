Red Bull Ibiza Royale, macera tutkunlarını unutulmaz bir deneyime çağırıyor

Red Bull, katılmak isteyen herkesi Ibiza Royale ile heyecan dolu bir deneyime davet ediyor. İlk kez düzenlenecek bu eşsiz proje kapsamında Türkiye’den seçilecek, birer kadın ve erkekten oluşan 3 takım, İspanya’nın ünlü adası Ibiza’da düzenlenecek büyük yarışmada mücadele etme şansı yakalayacak.

Red Bull Ibiza Royale, macera tutkunlarını unutulmaz bir deneyime çağırıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:58

Red Bull, nisan ayında heyecan verici bir deneyim sunan Ibiza Royale projesini hayata geçiriyor. İlk kez düzenlenecek bu özel proje ile Türkiye’den seçilecek, her biri bir kadın ve bir erkekten oluşan 3 takım, İbiza’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek büyük bir yarışmada yer alma fırsatı yakalayacak.

50'den fazla ülkeden takımlar yarışacak. Ibiza’nın ilk karma çift parkur yarışı olan bu etkinlikte takımlar, adanın ikonik kalesinin içinden geçen 1.4 km’lik parkurda koşacak, zıplayacak ve kayacak. Her bir parkur engeli, sıra dışı bir deneyim sunmak için tasarlanacak.

Red Bull Ibiza Royale yarışmasına katılmak isteyenler, Red Bull’un resmi web sitesinde yer alan aktivasyon oyunuyla başvuru sürecine adım atacaklar. Oyunu tamamlayan katılımcılar, başvuru formunu dolduracak ve ikinci aşamaya geçecek. Bu aşamada, başvuru sahiplerinden kendilerini tanıttıkları ve neden yarışmaya katılmak istediklerini anlattıkları bir video hazırlamaları istenecek. Videoda çevikliklerini sergileyecekleri, jüriyi etkileyecek performanslar göstermeleri beklenecek. 

Daha fazla bilgi almak ve aktivasyon oyununa katılmak için Red Bull’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: #Red Bull Ibiza Royale #İspanya #Red Bull

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