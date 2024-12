Rio’daki Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye de temsil edilecek

Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:19

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:19

Dünyanın en prestijli breaking yarışmalarından biri olan Red Bull BC One Dünya Finali, bu yıl 7 Aralık’ta Brezilya’nın efsanevi şehri Rio de Janeiro’da gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’leri, breaking sahnesinin zirvesinde boy göstermek ve dünya şampiyonu unvanını kazanmak için mücadele edecek.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Dans ve ritim rüzgarını Rio’da estirecek Red Bull BC ONE Dünya Finali, her ülkeden en iyi dansçıları bir araya getirerek hip-hop kültürünün dinamizmini ve breaking’in sınırsız yaratıcılığını sahneye taşıyacak. Red Bull BC One Cypher Türkiye kazananları B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy, Türkiye’yi temsil ederek yaratıcılıkları, teknik becerileri ve enerjileriyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

FİNAL 7 ARALIK'TA

Son yıllarda sadece bir dans değil, aynı zamanda bir spor dalı olarak da ön plana çıkan breaking, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer alarak global bir fenomen haline gelmiş durumda. Rio’da gerçekleşecek olan Red Bull BC One Dünya Finali, breaking’in hem sanatsal hem de atletik boyutunu izleyicilere sunacak. Bu unutulmaz deneyime ortak olmak isteyenler finali 7 Aralık’ta Red Bull TV’den canlı olarak izleyebilecek.