Red Bull Login’de tarihin en iyi oyunları binden fazla seyircinin oylarıyla belli oldu

Türkiye’de oyun kültürüne yön veren içerik üreticileri ve binden fazla oyun tutkunu, Red Bull Login’de buluştu. Enis Kirazoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, oyun dünyasına dair en güncel gelişmeler, ilgiyle takip edilen içerikler ve merakla beklenen değerlendirmeler masaya yatırıldı.

Red Bull Login’de bini aşkın katılımcının ve oyun dünyasının önde gelen içerik üreticilerinin oylarıyla tarihin en iyi oyunu “Half Life 2” seçilirken, ikinci sırada ise “Baldur’s Gate 3” yer aldı.

Enis Kirazoğlu ve Red Bull iş birliğiyle organize edilen Red Bull Login’in merkezinde, oyunlara tutkuyla bağlı içerik üreticilerinin yer aldığı “TARİHİN EN İYİ OYUNLARI” paneli yer aldı. Oyun festivali alanına döndürülen etkinlik alanına damga vuran canlı yayın içerik üreticisi Konsoloyun’un dükkanı oldu. Hayranları, içerik üreticisiyle alanda tanışma fırsatı yakaladı.

128 oyunluk bir çizelgeden oylanmaya başlanan sistemde Türkiye’nin önde gelen oyun içerik üreticileri Enis Kirazoğlu, Dost Kayaoğlu, Batu Bozkan, Disket Kutusu (Sinan Akkol & Faruk Furkan Akıncı), Tunca Arslan, Orhun Kayaalp ve Efe Uygaç gibi dikkat çeken isimler jüri koltuğunda oturarak, “TARİHİN EN İYİ OYUNLARINI” tartıştı.

Panel, ESA Esports Arena’da izleyicilerin de oylamalara katılabildiği interaktif bir formatta gerçekleşti.

Red Bull Login’de günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri de Red Bull Tetris oyununun kullanıcılar için yapılan aktivasyonu oldu. “Red Bull Tetris” adındaki bu özel turnuva, Dünya Tetris Günü’nde küresel elemelerle resmen başlamıştı. Red Bull Tetris’te katılımcılar, ülkelerinin liderlik tablosunda zirveye tırmanmak ve Dubai'deki Dünya Finali’ne yükselmek için hünerlerini sergiliyor.