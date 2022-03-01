Red Bull Neymar Jr.’s Five Türkiye elemeleri başlıyor
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five, sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 100 ülkeden birçok futbolseverin katıldığı turnuvanın, bu sene Adana’da düzenlenecek elemeyle başlayacak. Türkiye elemelerinin 3 şehirde yapılacağı Red Bull Neymar Jr.'s Five’ın finalinin ise Trabzon’da gerçekleştirilecek.
Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.’s Five 12 Mart’ta Adana’da yapılacak ilk elemeyle başlayacak. Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 3 farklı şehirde yapılacak. 18-35 yaş aralığındaki katılımcılar, www.redbull.com/neymarjr adresinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.
Katar’daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, ilk olarak Adana, Erzurum ve Trabzon’da elemeleri geçmeye çalışacak. Sokak futbolu heyecanının yaşanacağı turnuvanın Türkiye finali ise 27 Mart’ta yine Trabzon’da gerçekleştirilecek.
Final mücadelesinden şampiyon olarak ayrılacak takım Katar’da düzenlenecek Dünya Finali’ne giderek, Türkiye’yi temsil edecek.
NEYMAR JR ENSTİTÜSÜ NEDİR?
Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kâr amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaş arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.
GOLÜNÜ AT RAKİP TAKIMI AZALT
Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.’s Five’a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.
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