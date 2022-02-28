Süper Lig maçları için yayın ihalesinde karar günü
Spor Toto Süper Lig'in yeni yayıncısı bugün, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Yayın hakları için öne çıkan iki şirket ise Saran Group ve beIN Sports.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yayın hakları için kararını bugün açıklayacak. Yayıncı konusunda öne çıkan iki seçenek Saran Group ve beIN Sports.
Ajansspor'un haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in başkanlığındaki ihale komisyonu, yayınlarla ilgili önümüzdeki 3 ya da 5 yıl ile ilgili kararını bugün kamuoyu ile paylaşacak. Komisyon, Saran Group ve Digiturk'ten iki kez teklif almış durumda.
14 FİRMADAN 15 TEKLİF
İhale komisyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yeni yayın ihalesi için 15 Şubat'a kadar firmalara teklif süresi vermişti. TFF'ye yayın hakları için çeşitli paketlere 14 firmadan toplam 15 teklif geldi. Bütün paketleri kapsayan paket 4'e Saran Group ve mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports talip oldu.
İKİ KURULUŞ TEKLİFLERİNİ YİNELEMİŞTİ
İhale komisyonu, verilen teklifleri yetersiz bularak firmalardan revizyon istedi. Verilen süre sonunda Saran Group, 120 milyon dolar + üyelik ve diğer platformlara satışlar üzerinden elde edilen gelirin paylaşımını içeren bir model önerdi. Bu modelde kulüplerin üyelik satışlarından alacağı paylarla yıllık gelirlerinin 3 milyar lirayı aşması bekleniyor. Digitürk, 2 milyar 100 milyon TL'lik yıllık teklif sundu. Bu sezon kulüplerin yıllık yayın geliri 2 milyar 700 milyon lira.
TFF Başkanı Nihat Özdemir başkanlığındaki ihale komisyonu, teklif veren firmalarla geçer perşembe son bir toplantı gerçekleştirdi. İki şirket burada sunumlarını yaptı.
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