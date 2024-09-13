Red Bull Rap Trivia’nın Dördüncü Bölüm Konukları Didem Soydan, M Lisa, Ruby ve Berrin Keklikler Oldu

Red Bull’un YouTube Türkiye üzerinde yayın hayatına başlayan ilk müzik kanalı Red Bull  Miksteyp’te izleyici ile buluşan yarışma programı Red Bull Rap Trivia’nın dördüncü bölümü yayınlandı. Yeni bölümde moda ve rap dünyasının sevilen isimlerinden Didem Soydan, M Lisa ile son zamanların yükselen yıldızlarından Ruby ve Berrin Keklikler karşı karşıya geldi. Eğlenceli anlara sahne olan yeni bölüm, Red Bull Miksteyp YouTube kanalından izlenebiliyor.

Red Bull Rap Trivia’nın Dördüncü Bölüm Konukları Didem Soydan, M Lisa, Ruby ve Berrin Keklikler Oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:17

Hip Hop ve Rap dünyasının nabzını tutan ve farklı formatlardaki içerikleri izleyiciyle buluşturan  Red Bull Miksteyp YouTube kanalının en sevilen programlarından  Red Bull Rap Trivia’nın yeni bölümü yayınlandı.

Hip Hop ve Rap dünyasının sevilen isimlerini bir araya getiren yarışma Red Bull Rap Trivia’nın 4. bölüm konukları, moda ve rap müziğin önde gelen isimlerinden Didem Soydan, M Lisa, Ruby ve Berrin Keklikler oldu. 

 

Hip Hop ve Rap dünyasının fark yaratan yıldızlarının Heja’nın sunumuyla sezon boyunca konuk olacağı Rap Trivia’nın yeni bölümü Red Bull Miksteyp YouTube kanalından izlenebiliyor.

Red Bull Miksteyp’e dair daha fazla bilgi ve röportajlara Red Bull/Miksteyp adresinden ulaşılabiliyor. 


Etiketler: #red bull miksteyp #Red Bull #konuk
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