Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de liderlik için piste çıkıyor

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) heyecan İngiltere’ye taşınıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 7. etabı olan Donington Park Pisti'nde şampiyona liderliğine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek.

Bu sezon şimdiye dek 9 galibiyet, 2 pole pozisyonu ve 14 podyumla dikkat çeken Razgatlıoğlu, lider Nicolò Bulega ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatarak zirveye oturmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Donington Park’ta üç yarışın tamamını kazanarak pistteki başarısını kanıtlayan Razgatlıoğlu, bu yıl da benzer bir performansı sergilemesi halinde liderliği ele geçirecek.

Razgatlıoğlu ile birlikte, şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Bahattin Sofuğlu da Donington Park’ta piste çıkacak.

İngiltere etabında, cumartesi günü (13 Temmuz) TSİ 17.00’da ilk yarış koşulacak. Pazar günü (14 Temmuz ) ise TSİ 13.00’te Superpole yarışının ardından, TSİ 16.00’da hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Donington Park etabının tüm heyecanı Red Bull TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.