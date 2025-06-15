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Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da bir zafer daha!

Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da bir zafer daha!

15.06.2025 14:36:00
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AA
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da bir zafer daha!

İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın superpole yarışında kazanan Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının superpole yarışında birinci olarak hafta sonunun ikinci galibiyetini aldı.

WSBK'da sezonun altıncı etabında 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde bugün yapılacak ikinci yarış öncesinde superpole mücadelesi gerçekleştirildi.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ikinci cepten başladı. İtalyan Axel Bassani ve lider konumdaki bir diğer İtalyan Nicolo Bulega henüz ilk virajda yarış dışı kaldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kalan turlarda liderliği kaptırmadı ve genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise superpole'de 19. sıradan başladığı yarışı 15. tamamladı.

Toprak ve Bahattin, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #2025 Dünya Superbike Şampiyonası

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