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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da tarihe geçti!

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da tarihe geçti!

14.06.2025 17:43:00
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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da tarihe geçti!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İtalya etabında birinci olarak kariyerindeki zaferlerine bir yenisini ekledi ve en çok yarış kazanan ikinci isim oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağının ilk yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ilk ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele ettiği yarışta üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı birinci sırada görmeyi başardı.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN İKİNCİ İSİM

Toprak, elde ettiği dereceyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu. Bu alanda İngiliz pilot Jonathan Rea 119 galibiyetle zirvede yer alıyor.

Öte yandan İtalya'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir İtalyan sürücü Danilo Petrucci ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 272 puanla Nicolo Bulega birinciliğini korurken, puanını 246'ya yükselten Toprak Razgatlıoğlu ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yamaha Motoxracing takımından milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da ilk turda yaşadığı kaza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

Bugün koşulan superpole yarışını Toprak ikinci sırada tamamlarken, Bahattin ise 20. sırada yer aldı.

Milli motosikletçiler, 15 Haziran Pazar günü önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

İlgili Konular: #italya #Toprak Razgatlıoğlu #dünya superbike şampiyonası

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