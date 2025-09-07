Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 19:27:00
DHA
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da rekor!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kazandığı zaferle Magny-Cours'ta 11. birinciliğini elde ederek Most, Donington Park ve Magny-Cours'ta çift haneli galibiyetlere ulaşan Dünya Superbike tarihindeki ilk pilot oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Fransa etabındaki ikinci ana yarışında da damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Razgatlıoğlu, Magny-Cours'ta 11'inci zaferine ulaşarak 3 ayrı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 9'uncu durağı olan Fransa etabının ikinci günü sona erdi. Fransa'da Superpole ve ikinci gün ana yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 469 puanla genel klasmandaki liderliğini de korudu. Fransa yarışında ikinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Alex Lowes ise 3'üncü sıranın sahibi oldu. Milli sporcu, en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile puan farkını 39'ya çıkardı. Toprak bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste 12'inci kez damalı bayrağı ilk kez gören isim oldu.

Öte yandan Fransa'daki ikinci ana yarışta bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı. Sofuoğlu, mücadeleyi 17'nci sırada tamamladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN BİR İLK

Magny-Cours'ta 11'inci zaferini elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) olmak üzere 3 pistte de çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

