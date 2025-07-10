Red Bull Yağlı Direk coşkusu Ordu’da yaşandı

Her yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk heyecanı Ordu’da yaşandı.

Ülkemizde bir klasik haline gelen ve bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve yaklaşık iki buçuk saat süren etkinlikte, yağa bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran isim İsmail Ali Özyer oldu. İsmail Ali Özyer’e tam altın ödülünü ve kupasını Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORTUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Akça takdim etti.

Taşbaşı İskelesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştığı zorlu görevi takip eden yüzlerce kişi eğlenceli anlara tanıklık etti. Etkinliği Red Bull Oyuncusu Ege Arseven ve FUT Esports Talent Üyesi Zgocbrayt’ta yerinde takip etti.

RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?

Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk bayrağını alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.