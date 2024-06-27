Red Bull Yağlı Direk, İstanbul’da düzenlenecek
Her yıl birbirinden renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk geri dönüyor. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı’na ulaşmak üzere mücadele ettiği etkinlik bu yıl 7 Temmuz Pazar günü İstanbul Beykoz’da, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşecek. Red Bull Yağlı Direk’e katılımlar RedBull.com/yaglidirek adresinden gerçekleştiriliyor.
Her yıl Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk geri dönüyor. Ülkemizde bir klasik haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin partnerliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, yağa bulanmış Türk Bayrağı’nı almayı başaran ilk katılımcı yılın kazananı olacak.
Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştığı imkânsız görev, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi partnerliğinde ve Beykoz Belediyesi katkılarıyla 7 Temmuz Pazar günü Beykoz’da, Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşecek.
Red Bull Yağlı Direk hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt gerçekleştirmek için RedBull.com/yaglidirek adresi ziyaret edilebiliyor.
RED BULL YAĞLI DİREK NEDİR?
Türkiye’de bir klasik haline gelen Red Bull Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalışıyor. Katılımcıların sırayla direğin en ucuna koştuğu yarışmada ayakta kalıp Türk Bayrağı’nı alan ilk kişi günün kahramanı oluyor.
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