Red Bull'dan Christian Horner'a soruşturma

Red Bull, takım patronu Christian Horner'a çalışanın iddiaları yüzünden soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 07:35
Red Bull'dan Christian Horner'a soruşturma
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Formula 1 ekiplerinden Red Bull da flaş bir gelişme yaşandı: Soruşturma

Sky Sports'da yer alan habere göre Red Bull, takım patronu Christian Horner için soruşturma başlattı.

Haberin detaylarında Horner'ın bir Red Bull çalışanı tarafından 'Uygunsuz davranış'la suçlandığını bildirdi. Red Bull bağımsız bir soruşturma başlattı ve F1 yarış takımının bir sözcüsü bunu gazeteye doğruladı:

"Şirketin son iddialardan haberdar olmasının ardından bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Halihazırda devam eden bu süreç, dışarıdan uzman bir danışman tarafından yürütülüyor. Şirket bu konuları son derece ciddiye alıyor ve soruşturma en kısa sürede tamamlanacak. Şu anda daha fazla yorum yapmak için çok erken."

Christian Horner bu iddiaları tamamen reddetti.


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