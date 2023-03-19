Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:06
Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Igor Tudor'un yönetimindeki Marsilya, deplasmanda William Still'in takımı Reims'e konuk olacak.

REIMS - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Auguste Delaune Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

REIMS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Strasbourg ile 2-2 berabere kalmıştı.

Reims ise Monaco deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.



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