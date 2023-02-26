Ligue 1'de Rennes, Nantes'ı tek golle geçti

Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 20:38
Ligue 1'de Rennes, Nantes'ı tek golle geçti
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nantes ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 1-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

NANTES'IN GALİBİYET HASRETİ 

Üst üste ikinci galibiyetini alan Rennes, puanını 46'ya yükseltti. Puan hasreti 2 maça çıkan Nantes ise 28 puanda kaldı.

Rennes, gelecek hafta Marsilya'yı ağırlayacak. Nantes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.

Günün diğer Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:

Ajaccio 2-1 Troyes

Clermont 1-1 Strasbourg

Reims 3-0 Toulouse


Nantes rennes Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Ligue 1'de Lens, Nantes'ı 3 golle geçti

Ligue 1'de Lens, Nantes'ı 3 golle geçti
Ligue 1'de Monaco'nun PSG takibi sürüyor

Ligue 1'de Monaco'nun PSG takibi sürüyor
Ligue 1'de PSG, Lille'i Lionel Messi ile yıktı

Ligue 1'de PSG, Lille'i Lionel Messi ile yıktı

En Çok Okunan Haberler