Ligue 1'de Rennes, Nantes'ı tek golle geçti
Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Nantes'ı 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nantes ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 1-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
NANTES'IN GALİBİYET HASRETİ
Üst üste ikinci galibiyetini alan Rennes, puanını 46'ya yükseltti. Puan hasreti 2 maça çıkan Nantes ise 28 puanda kaldı.
Rennes, gelecek hafta Marsilya'yı ağırlayacak. Nantes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.
Günün diğer Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:
Ajaccio 2-1 Troyes
Clermont 1-1 Strasbourg
Reims 3-0 Toulouse
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