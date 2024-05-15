Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Samba Diawara'nın ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.
REİMS - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REİMS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lorient'i 3-1 mağlup etmişti.
Reims ise deplasmanda karşılaştığı Brest ile 1-1 berabere kalmıştı.
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