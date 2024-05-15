Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:15
Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Samba Diawara'nın ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.

REİMS - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? 

Auguste Delaune Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REİMS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lorient'i 3-1 mağlup etmişti.

Reims ise deplasmanda karşılaştığı Brest ile 1-1 berabere kalmıştı.


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