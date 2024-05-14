Beşiktaş'tan transfer harekatı: 3 yerli oyuncu listede
Yerli oyuncu transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ın gündeminde; Salih Özcan, Oğuz Aydın ve Yasin Özcan'ın bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Almanya'da Salih Özcan ile ilk temas kuruldu.
Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Salih ile anlaşma sağlandığı takdirde siyah beyazlılar sezonun ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.
BİR DİĞER İSİM OĞUZ AYDIN
Beşiktaş'ın transfer listesinde, Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın da bulunuyor.
Bu sezon 12 gol 8 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde girişimde bulunulması bekleniyor.
SOL BEKTE ADAY YASİN ÖZCAN
Siyah beyazlıların, yerli transferinde bir diğer adayı Yasin Özcan.
Kasımpaşa forması giyen genç sol bek, bu sezon ligde 36 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Sezon sonu Masuaku ile yolların ayrılması planlanırken, siyah beyazlılar 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme