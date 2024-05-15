Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:59

Marsilya, devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana ile yola devam etmeyecek.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Onana'nın da Fransız kulübünde bir geleceği olmadığını bildiği kaydedildi.

4.5 MİLYON EURO'LUK MADDE

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

13 MAÇTA 1 GOL

Kamerunlu orta saha oyuncusu, devre arası Marsilya'ya kiralık transferinin ardından Fransız ekibinde 13 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.

Jean Onana'nın Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.