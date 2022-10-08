Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:49
Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.

Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims'in konuğu olacak.

Auguste-Delaune II Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

REIMS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain, ligin 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nice'i 2-1 mağlup etmişti.

Reims ise Troyes deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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