Ligue 1'de Lyon ile Toulouse yenişemedi!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:01

Ligue 1'de Lyon, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Ligin 10. haftasında oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lyon karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Tete'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Toulouse ilse 67. dakikada Rafael Ratao ile maça dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Lyon 4 haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve 14 puana yükseldi. Toulouse ise puanını 12 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Rennes deplasmanına gidecek. Toulouse ise sahasında Angers'i konuk edecek.