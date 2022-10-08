Ligue 1'de Lyon ile Toulouse yenişemedi!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, kendi sahasında ağırladığı Toulouse ile 1-1 berabere kaldı.
Ligue 1'de Lyon, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Ligin 10. haftasında oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Lyon karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Tete'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Toulouse ilse 67. dakikada Rafael Ratao ile maça dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 bitti.
Bu sonucun ardından Lyon 4 haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve 14 puana yükseldi. Toulouse ise puanını 12 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Rennes deplasmanına gidecek. Toulouse ise sahasında Angers'i konuk edecek.
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